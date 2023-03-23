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НовостиОбщество23 марта 2023 2:52

На месте бывшего военного госпиталя в Томске планируют возвести квартиры на 800 человек, детский сад и школу

Необходимые документы для начала строительства уже готовят
Дарья Черникова
Начать строительство планируют по улице Сибирской.

Начать строительство планируют по улице Сибирской.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске на месте бывшего военного госпиталя по улице Сибирской планируют возвести жилой комплекс на 800 человек, детский сад на 50 воспитанников и школу на 550 учеников. Территория относится к федеральной категории. Летом в администрации города обсуждали передачу земли в муниципальную собственность.

По словам начальника областного департамента архитектуры и строительства Дмитрия Ассонова vtomske.ru, в феврале институт ДОМ.РФ направил в администрацию региона изменённую концепцию по использованию участка. Он отметил, что городу территорию пока передавать не планируют.

Необходимые документы готовят. Сроки реализации - четвёртый квартал 2024 года. Прайс имущества пока не определили.

Напомним, томский “Облстройзаказчик” оспорит в суде отказ в выдаче разрешения на строительство поликлиники в Южных Воротах.