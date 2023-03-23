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НовостиОбщество23 марта 2023 0:55

Более 30 мастерских по изготовлению маскировочных сетей для СВО работают в Томской области

К концу месяца в зону спецоперации отправят более 200 таких сеток
Алёна Мищенко
В Томске открылись мастерские по изготовлению маскировочных сетей для СВО.

В Томске открылись мастерские по изготовлению маскировочных сетей для СВО.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области работают более 30 мастерских, в которых волонтеры каждый день изготавливают маскировочные сети для бойцов СВО. К концу месяца в зону спецоперации отправят более 200 сеток, сообщает обладминистрация.

Маскировочные сети необходимы для того, чтобы скрыться на местности.

В мастерских работают женщины разных возрастов. На этой неделе к волонтерам присоединилась молодые блогеры.

«Работы в мастерской хватает всем. Основу для плетения нужно раскроить, нарезать ленты из маскировочной ткани, заплести их в основу. При этом используются разные методы плетения: для военной техники и людей. Отдельная бригада обшивает сетки шнуром для придания прочности и возможности в дальнейшем сшивания нескольких кусков», – рассказали организаторы.

В неделю у волонтеров уходит примерно километр ткани, которая стоит недешево. В связи неравнодушных предпринимателей призывают подключиться к процессу.

Присоединиться к данному проекту могут все желающие. Подробности можно узнать в телеграм-канале организаторов.

Напомним, ранее мы писали о том, что пенсионер из Томска подарил свой личный УАЗ солдатам СВО.