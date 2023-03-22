Томичам рассказали, где оставить своих питомцев на время отпуска

С собаками гуляют три раза в день. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Уезжая в отпуск или на каникулы, жители Томска могут оставить своих питомцев в зоо-гостиницах. Журналист «МК в Томске» выяснил, сколько стоит номер для кошек и собак, какие услуги предлагают отели, что необходимо для заселения и каковы гарантии, что с с ним ничего не случится.

Зоо-гостиницы стали появляться в России около 10 лет назад. Чаще всего их открывали владельцы питомников и волонтеры, которые занимались неофициальной передержкой животных. Кстати, в Томске первая гостиница для животных «Золотая косточка» также открылась 10 лет назад.

- Решили стать первооткрывателями в этой области после того, как встала проблема, что не с кем оставить своих животных, - рассказала «МК в Томске» владелица зоо-гостиницы Ева Соколова.

НОМЕР В ОТЕЛЕ "ЗОЛОТАЯ КОСТОЧКА"

Владельцы томских отелей для животных ориентируются на средние ценники по бизнесу, но «играют» ими в зависимости от условий, которые предоставляют хвостатым постояльцам. Так, средняя стоимость пребывания в гостинице собаки обойдется в 400-600 рублей в сутки - на цену влияет размера животного. Прайс для кошек несколько демократичнее: дневное пребывание в отдельном номере для них составляет в среднем 400 рублей в сутки.

- У нас размещение стоит от 500 до 700 рублей за номер, все зависит от того, кого заселяют: кошку или собаку, - сообщила Ева Соколова. А также рассказала, что для кошек в гостинице оборудована игровая комната, в которой у каждой свой отдельный номер. В комнате мурлыки гуляют весь день по очереди, не контактируя друг с другом.

У собак так же есть отдельная комната с номерами. Выгул трехразовый: утром и вечером - гигиенический, а днем - игровой, с игрушками и сотрудниками. При этом собаки на территории отеля друг с другом никогда не контактируют.

НОМЕР В ОТЕЛЕ "ЗОЛОТАЯ КОСТОЧКА"

Во многих гостиницах за отдельную плату можно сделать груминг, меддиагностику и полечить своего питомца, также оказываются услуги ветеринара или кинолога, который поможет скорректировать поведение животного.

- При заселении администратор составляет договор, в котором подробно описывает, какой уход нужен за животным, чтобы создать для него условия, к которым он привык дома, - поясняет владелица гостиницы «Золотая косточка».

Кстати, владельцам собак и кошек, которые уже знают даты своих отпусков, порекомендовали заранее позаботиться о номерах в зоо-гостиницах, если таковые им требуются: летом они разлетаются, как горячие пирожки. Кстати, некоторые заселяют туда своих питомцев и на время ремонтов, и даже на период планового лечения или обследования в медучреждении.

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