Объединение трех томских медучреждений позволит увеличить штат врачей

Для пациентов изменений не возникнет, по территориальным участкам запись на приём станет проще. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томске планируют объединить несколько медицинских учреждений в одно. Поликлинику №8 и медсанчасть №1 могут прикрепить к городской больнице №3. Это облегчит запись на приём к узким специалистам, а для врачей организуют полноценные ставки, объяснил замначальника областного департамента здравоохранения Андрей Наумов на социальном комитете городской думы 20 марта.

К некоторым учреждениям прикреплено очень низкое число населения. Количество специалистов зависит от посетителей. Например, в первую медсанчасть ходят 3 702 человека, а в поликлинику №18 - 14 400.

Основной крупный штат формируют в организациях от 20 тысяч пациентов.В поликлинике №8 не хватает кардиолога. По словам Андрея Наумов, ревматолог положен в поликлинику от 30 тысяч прикреплённого населения.

“В горбольнице № 3 порядка 42 тысяч пациентов. При объединении трёх учреждений получится около 60 тысяч. Появится возможность ввести еще одну дополнительную ставку”, — пояснил он.

Для пациентов изменений не возникнет, по территориальным участкам запись на приём станет проще.

В дальнейшем возможно объединение детских стоматологических поликлиник №1 и №2. Реорганизация может оптимизировать расходы на административно-управленческий персонал, а формат записи к врачу упростится.

Напомним, районную больницу в Колпашево отремонтируют за 9 миллионов.