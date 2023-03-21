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НовостиОбщество21 марта 2023 2:45

Объединение трех томских медучреждений позволит увеличить штат врачей

В некоторых поликлиниках ощущается нехватка персонала
Дарья Черникова
Для пациентов изменений не возникнет, по территориальным участкам запись на приём станет проще.

Для пациентов изменений не возникнет, по территориальным участкам запись на приём станет проще.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томске планируют объединить несколько медицинских учреждений в одно. Поликлинику №8 и медсанчасть №1 могут прикрепить к городской больнице №3. Это облегчит запись на приём к узким специалистам, а для врачей организуют полноценные ставки, объяснил замначальника областного департамента здравоохранения Андрей Наумов на социальном комитете городской думы 20 марта.

К некоторым учреждениям прикреплено очень низкое число населения. Количество специалистов зависит от посетителей. Например, в первую медсанчасть ходят 3 702 человека, а в поликлинику №18 - 14 400.

Основной крупный штат формируют в организациях от 20 тысяч пациентов.В поликлинике №8 не хватает кардиолога. По словам Андрея Наумов, ревматолог положен в поликлинику от 30 тысяч прикреплённого населения.

В горбольнице № 3 порядка 42 тысяч пациентов. При объединении трёх учреждений получится около 60 тысяч. Появится возможность ввести еще одну дополнительную ставку”, — пояснил он.

Для пациентов изменений не возникнет, по территориальным участкам запись на приём станет проще.

В дальнейшем возможно объединение детских стоматологических поликлиник №1 и №2. Реорганизация может оптимизировать расходы на административно-управленческий персонал, а формат записи к врачу упростится.

Напомним, районную больницу в Колпашево отремонтируют за 9 миллионов.