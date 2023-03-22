Лучшего воспитателя года выберут в Томской области

Лучших воспитателей выберут 24 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 марта в 10:00 в Томском областном институте повышения квалификации работников образования на улице Пирогова, 10 выберут победителей регионального этапа всероссийского конкурса “Воспитатель года России - 2023”, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Кандидаты должны пройти испытания на “Педагогических дебатах”, после которых жюри определит лучшего. Пятерым финалистам необходимо продемонстрировать личностные качества, умение вести диалог, культуру речи и профессиональные навыки.

Судить претендентов на звание главного воспитателя будут директор Института детства и артпедагогики Томского государственного педагогического университета Ирина Дроздецкая, заместитель начальника департамента общего образования региона Елена Вторина, председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Олег Мерзляков.

Победителей наградят в 12:20.

Напомним, итоги томского конкурса профессионального мастерства “Педагогический дебют” подведут 23 марта.