Лучшего воспитателя года выберут в Томской области

Лучших воспитателей выберут 24 марта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
24 марта в 10:00 в Томском областном институте повышения квалификации работников образования на улице Пирогова, 10 выберут победителей регионального этапа всероссийского конкурса “Воспитатель года России - 2023”, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Кандидаты должны пройти испытания на “Педагогических дебатах”, после которых жюри определит лучшего. Пятерым финалистам необходимо продемонстрировать личностные качества, умение вести диалог, культуру речи и профессиональные навыки.
Судить претендентов на звание главного воспитателя будут директор Института детства и артпедагогики Томского государственного педагогического университета Ирина Дроздецкая, заместитель начальника департамента общего образования региона Елена Вторина, председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Олег Мерзляков.
Победителей наградят в 12:20.
Напомним, итоги томского конкурса профессионального мастерства “Педагогический дебют” подведут 23 марта.