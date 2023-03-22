Итоги томского конкурса профессионального мастерства “Педагогический дебют” подведут 23 марта

Призёрам и победителям вручат сертификаты на получение премии губернатора региона. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

23 марта в 14:00 в Томском колледже гражданского транспорта по улице Суворова, 5 подведут итоги регионального конкурса профессионального мастерства молодых педагогов, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Десять преподавателей колледжей и техникумов Томска, Северска и Асина представят доклады на любую тему из сферы профессионального образования. Работы обсудят участники и члены жюри.

Во время отборочных испытаний кандидаты проводили открытые занятия в образовательных учреждениях с использованием цифровых технологий по английскому языку, истории, информатике, химии, инженерной графике. Конкурсанты презентовали общественности педагогические практики реализации образовательных технологий и методов.

Призёрам и победителям вручат сертификаты на получение губернаторской премии. Целью мероприятия являются самореализация молодых преподавателей, развитие их гражданской позиции, творческого потенциала и участие в совершенствовании системы образования.

Напомним, в Томске создали спецкомиссию по контролю за начислением заработных плат учителям.