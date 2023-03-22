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НовостиОбщество22 марта 2023 9:04

В Томской области неизвестные отравили двух церковных собак

Питомцы могли взять еду из рук злоумышленников
Дарья Черникова
На территории живут ещё два пса. Им удалось спастись.

На территории живут ещё два пса. Им удалось спастись.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В деревне Лоскутово Кировского района Томска двух местных псов обнаружили мертвыми. Собаки много лет назад поселились при церкви, их подкармливали и любили. Местные жители предполагают, что питомцев могли отравить.

Хозяин животных Юрий рассказал, что в понедельник ему позвонила супруга и сообщила о плохом самочувствии животных. Спаниеля Нику рвало, из её рта шла пена. Мужчина растерялся и не успел помочь любимице - она скончалась у него на руках. Через некоторое время овчарка Альфа заплакала и заскулила от боли. У неё началась кровавая рвота. Собаку не удалось спасти, она умерла.

Мужчина предполагает, что питомцев могли отравить. Животные знали людей, без страха общались с прохожими и брали у тех лакомство. Но хозяин питомцев не понимает, кому могли помешать добрые любимицы всей округи. Альфа прожила во дворе церкви 12 лет, играла с детьми и никогда не проявляла агрессии.

На территории находятся ещё два пса - один в вольере, второй вне домика, но никогда не берёт еду без разрешения хозяев. По предположениям Юрия, животных спасло именно это.

“Несколько недель назад ко мне подходил мужчина с овчаркой. Он её всегда выгуливает на поводке. Пёс что-то подобрал в кедраче, его еле отходили”, — рассказал мужчина "АиФ-Томск".

О происходящих событиях Юрий рассказал участковому, но заявление в полицию не написал. По его словам, это противоречит моральным устоям. Мужчина считает, что тому, кто совершил плохое деяние, позже воздастся. А кому могли помешать добрые собаки, он не предполагает.

Напомним, томские приюты для животных переполнены и выживают благодаря неравнодушным горожанам.