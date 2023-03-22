В Томской области неизвестные отравили двух церковных собак

На территории живут ещё два пса. Им удалось спастись. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В деревне Лоскутово Кировского района Томска двух местных псов обнаружили мертвыми. Собаки много лет назад поселились при церкви, их подкармливали и любили. Местные жители предполагают, что питомцев могли отравить.

Хозяин животных Юрий рассказал, что в понедельник ему позвонила супруга и сообщила о плохом самочувствии животных. Спаниеля Нику рвало, из её рта шла пена. Мужчина растерялся и не успел помочь любимице - она скончалась у него на руках. Через некоторое время овчарка Альфа заплакала и заскулила от боли. У неё началась кровавая рвота. Собаку не удалось спасти, она умерла.

Мужчина предполагает, что питомцев могли отравить. Животные знали людей, без страха общались с прохожими и брали у тех лакомство. Но хозяин питомцев не понимает, кому могли помешать добрые любимицы всей округи. Альфа прожила во дворе церкви 12 лет, играла с детьми и никогда не проявляла агрессии.

На территории находятся ещё два пса - один в вольере, второй вне домика, но никогда не берёт еду без разрешения хозяев. По предположениям Юрия, животных спасло именно это.

“Несколько недель назад ко мне подходил мужчина с овчаркой. Он её всегда выгуливает на поводке. Пёс что-то подобрал в кедраче, его еле отходили”, — рассказал мужчина "АиФ-Томск".

О происходящих событиях Юрий рассказал участковому, но заявление в полицию не написал. По его словам, это противоречит моральным устоям. Мужчина считает, что тому, кто совершил плохое деяние, позже воздастся. А кому могли помешать добрые собаки, он не предполагает.

Напомним, томские приюты для животных переполнены и выживают благодаря неравнодушным горожанам.