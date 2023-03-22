Выплаты из материнского капитала с июня томичам начнут перечислять в единый день доставки

До 2023 года выплаты каждый месяц полагались на второго ребёнка. Фото: Архив "КП"

С июня 2023 года в Томской области введут единую дату выплат из материнского капитала для детей до трёх лет. Семьи получат деньги пятого числа каждого месяца за предыдущие 30 дней, объяснили в пресс-службе региональной администрации. Новые правила вступят в силу с мая, меру поддержки гражданам переведут в следующем месяце.

“Переход к единому дню зачисления средств произойдёт автоматически, родителям не нужно никуда обращаться. Чтобы подготовить томичей к изменениям, отделение Социального фонда до конца марта начнёт рассылку уведомлений о новых датах получения выплат”, - объяснил управляющий ОСФР по области Дмитрий Мальцев.

Право на пособие имеют семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения. При расчёте учитывают не только заработные платы, но и премии, пенсии, больничные и другие поступления родителям и детям. Перечисления равны региональному прожиточному минимуму. В Томской области эта сумма для южных районов составляет 15 046 рублей, для северных - 16 546 рублей. До 2023 года выплаты каждый месяц полагались на второго ребёнка. Теперь меру поддержки оформляют на каждого малыша до трёх лет.

В регионе с января приняли 419 решений об удовлетворении заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала в случае предоставления ежемесячной выплаты. С момента введения изменений томичам перечислили 16 898 370 рублей.

Напомним, более 82 млн рублей направили на выплаты медикам Томской области.