Более 82 млн рублей направили на выплаты медикам Томской области

Более 82 млн рублей направило томское отделение социального фонда России на выплаты медикам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 82 млн рублей направило томское отделение социального фонда России на выплаты медицинским работникам региона. Пособие за январь получили уже 6082 врача, а за февраль – 5360, сообщает областная администрация.

Новую выплату получают медики первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работники скорой помощи. Получить медики могут от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Управляющий ОСФР по Томской области Дмитрий Мальцев отметил, что выплату перечисляют по мере поступления сведений. Самостоятельно обращаться в фонд не требуется. Деньги перечисляют в течение семи рабочих дней на счет, реквизиты которого представляют медорганизации.

«Если в I квартале 2023 года специальная социальная выплата по каким-либо причинам не была установлена медработнику, имеющему на нее право, она подлежит выплате в полном объеме во II квартале 2023 года за период со дня возникновения такого права», – говорится в сообщении.

Напомним, в Томской области средняя зарплата врачей составляет 85,5 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в регионе зарабатывает 43 507 рублей, младший персонал - 41 425 рублей.