Томичка проявила отзывчивость и пострадала от действий мошенников на 40 тысяч рублей

Девушка перешла по ссылке и ввела данные личной банковской карты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В дежурную часть к полицейским Советского района Томска обратилась 19-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительным данным, в одной из социальных сетей девушке написал знакомый. По его словам, в банке произошла ошибка, из-за неё молодой человек теперь не может перевести деньги на собственный банковский счёт. Злоумышленник попросил потерпевшую о помощи. Фигурант отправил томичке ссылку. Девушка перешла по ней, ввела данные личной банковской карты. После этого с её счёта пропали 40 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, томская пенсионерка взяла кредит и перевела мошенникам 350 тысяч рублей.