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НовостиОбщество21 марта 2023 7:15

Томская пенсионерка взяла кредит и перевела мошенникам 350 тысяч рублей

Аферисты обманули женщину и попросили погасить долги
Дарья Черникова
Аферисты потребовали перевести средства на новый счёт.

Аферисты потребовали перевести средства на новый счёт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К полицейским Ленинского района Томска с заявлением о хищении денежных средств обратилась 64-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительным данным, неизвестные позвонили пенсионерке и рассказали, что мошенники якобы взломали её аккаунт на “Госуслугах” и оформили кредит на её имя. Собеседники убедили томичку взять новый банковский заём для погашения предыдущего, а деньги перевести на указанный счёт. Испуганная женщина выполнила указания аферистов и отправила им 350 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мошенники обманули другую томскую пенсионерку на 1,3 млн рублей.