В томском микрорайоне Спичфабрика завершили первый этап газификации

114 собственников уже заключили договоры на присоединение к сетям. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Первую очередь строительства внутрипоселкового газопровода в частном секторе микрорайона Спичфабрика завершили сотрудники “Газпром газораспределение Томск”. 200 жилых домов по улицам Пугачёва, Менделеева, Щетинкина, Иртышской получили техническую возможность подключения к природному топливу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

На присоединение к сетям уже заключили договоры собственники 114 домовладений. По словам начальницы управления догазификации “Газпром газораспределение Томск” Елены Русиновой, жильцы получат услугу по мере готовности домов к приёму топлива.

Сотрудники провели 6,3 км распределительных сетей и установили пункт редуцирования газа. К границам участков возвели газопроводы-вводы. Второй и третий этапы газификации завершат в 2023 году. Подключить источник топлива смогут ещё 185 домовладений.

Напомним, томичам выплатят до 100 тысяч рублей при газификации жилья.