В Томске создали спецкомиссию по контролю за начислением заработных плат учителям

Недопонимание в начислении заработка связывают со стимулирующими баллами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер в ходе аппаратного совещания поручил создать специальную комиссию по контролю за начислением заработных плат учителям. Её возглавит заместитель градоначальника по социальной политике Константин Чубенко. Группу решили организовать после жалоб педагогов в социальных сетях, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам Михаила Ратнера, в городе не хватает кадров, поэтому специалистов стараются привлекать и удерживать в профессии.

“Начисления премиальной части в учреждениях происходят на основании документов и комиссионно. Но учителя жалуются. Необходимо понять проблему и исправить ситуацию. Буду заниматься этим лично. Задача комиссии - защитить работников образования. И в случае выявления ошибки - немедленно её исправить. Справедливость должна присутствовать в любой сфере жизни города”, - объяснил исполняющий обязанности мэра.

Недопонимание в начислении заработка связывают со стимулирующими баллами. В образовательных учреждениях их стоимость отличается в разные месяцы. Бонусы зависят от отличий в работе. Количество средств в фонде на одном уровне, а поощрения может получать разное число педагогов. Таким образом через комиссию педагоги проверят корректность начисления, а в случае ошибки специалисты исправят ситуацию. Напомним, пятеро томских педагогов представят город на конкурсе “Учитель года”.