Почти половине учебных корпусов томских техникумов требуется капитальный ремонт

Капитального ремонта требуют 24 из 51 учебных корпусов в инфраструктуре профессионального образования. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Томской области капитального ремонта требуют 24 из 51 учебных корпусов в инфраструктуре профессионального образования, также в ремонте нуждаются пять лабораторий и девять общежитий. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, в новом учебном году колледжи и техникумы примут 6 638 первокурсников. Показатель вырастет до 40%.

«Сейчас в системе профобразования в эксплуатации находятся 108 объектов, в том числе, 51 учебный корпус, 27 лабораторных корпусов и 30 общежитий. Капитального ремонта требуют 24 учебных корпуса, 5 лабораторных корпусов и 9 общежитий», – говорится в сообщении.

По поручению губернатора в Томской области разработана программа ремонта на 2024-2026 год.

Так, 2024 году капитальный ремонт может начаться уже в шести учреждениях. Это Томский техникум информационных технологий, Кожевниковский техникум агробизнеса, Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса и его Зырянский филиал, Томский экономико-промышленный колледж, Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта.

«Программа предусматривает в 2024 году разработку проекта ремонта еще двух объектов для подготовки медицинских кадров – Колпашевского филиала Томского базового медицинского колледжа и для создания нового медицинского колледжа в Асиновском районе», – говорится в сообщении.

Также могут построить два общежития Молчановского техникума отраслевых технологий и Парабельского филиала Томского политехнического техникума.