Томские техникумы и колледжи в новом учебном году увеличат число первокурсников на 1000 человек

Необходимо провести ремонт в нескольких студенческих общежитиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел аппаратное совещание и выслушал доклад заместителя по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой, посвящённый обеспечению доступности профессионального образования и развитии его инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам губернатора, власти предпринимают шаги для выполнения поручения президента России Владимира Путина по подготовке за пять лет миллиона экспертов для работы в ключевых отраслях экономики. Владимир Мазур поставил задачу увеличить на тысячу число студентов в местных техникумах и колледжах.

В новом учебном году образовательные учреждения примут 6 638 первокурсников. Показатель вырастет до 40%. Студентов зачислят на наиболее востребованные специальности. 250 мест отдали профессиям промышленного профиля, 150 - транспортной отрасли, 124 - сфере услуг, 100 - здравоохранению и фармацевтике, 75 - информационным технологиям и образованию. В Томске откроют 762 позиции для учеников, 238 - в муниципалитетах, объяснила Людмила Огородова.

Необходимо модернизировать инфраструктуру профобразования. В эксплуатации находятся 108 объектов, в том числе 30 общежитий, 27 лабораторных зданий и 51 учебный корпус. Во многих важно сделать капитальный ремонт.

В 2024 году начнут исправлять недостатки в шести учреждениях - Томском техникуме информационных технологий, томском экономико-промышленный колледже, Кожевниковском техникуме агробизнеса, Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса и его Зырянском филиала, Каргасокском техникуме промышленности и речного транспорта.

Для Колпашевского филиала Томского базового медицинского колледжа и создания нового медицинского колледжа в Асиновском районе разработают проект ремонта. Для Молчановского техникума отраслевых технологий и Парабельского филиала Томского политехнического техникума начнут возводить два общежития.

Напомним, в Томском политехе проведут дни открытых дверей для школьников и студентов техникумов.