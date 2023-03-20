Томску необходимо около 1,4 млрд рублей в год на ремонт дорог

Около 1,4 млрд рублей в год необходимо Томску на поддержание улично-дорожной сети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 1,4 млрд рублей в год необходимо Томску на поддержание улично-дорожной сети. На сегодняшний момент город тратит порядка 600 млн рублей ежегодно. Об этом на заседании комитета городского хозяйства заявил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Он отметил, что в рамках нацпроекта в 2022 году подрядчики отремонтировали 13 участков дорог первой и второй категории. Общая стоимость работ составила около 600 млн рублей. Работы проводились на участках улиц Баумана, Бирюкова, Высоцкого, Гагарина, Гамалеи, Ивановского, Карла Маркса, Мечникова, Сибирской, Богашевского тракта, Басандайской и Красноармейской.

К 2024 году в нормативное состояние необходимо привести 67% дорог. По словам заммэра, специалисты уже начали обследовать состояние дорог после зимы. Гарантия на объектах нацпроекта составляет пять лет. По истечению этого срока, дороги начинают разрушаться. Быстрее всего это происходит весной.

«Для того, чтобы поддерживать в нормативном состоянии улично-дорожную сеть нам необходимо в год 1,4 млрд рублей. Мы тратим 600 млн рублей», – сказал Вячеслав Черноус.

Заммэра добавил, что дороги, отремонтированные более пяти лет назад, находятся в критическом состоянии. Это можно заметить на улицах Герцена и Белинского. На улице Белинского в 2022 году проводилось около 60 раскопок. Из-за этого данный участок дороги пока не может быть отремонтирован, так как там необходимо провести перекладку теплотрассы. Та же самая ситуация на улице Герцена.

Также на многих участках появилась колейность, для устранения которой необходимо делать основание под дорогу, это приведет к удорожанию.

«Нужно делать основание. Пока мы не заменим все основание дорог, так и будет продолжаться. Но для этого нужны совсем другие деньги», — пояснил Черноус.

Кроме того, по его словам, на ремонт дорог сложно находить подрядчиков, потому что по нацпроекту требуется пятилетняя гарантия. В случае появления дефектов в этот срок на подрядчике лежит обязанность их устранить в рамках взятых гарантийных обязательств.