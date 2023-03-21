В Томской области за сутки выявили 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Госпитализировали 27 томичей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По оперативным данным за сутки, в Томской области выявили 95 фактов заражения COVID-19. Госпитализировали 27 пациентов, 91 человек выздоровел, сообщили 21 марта на сайте “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 893 случая инфицирования. Пошли на поправку 162 775 человек. Скончались 988 больных.

За сутки по стране выявили 9 373 заразившихся. Госпитализировали 1 541 пациента, выздоровели 13 345 россиян. 34 человека скончались.

Напомним, объединение трех томских медучреждений позволит увеличить штат врачей.