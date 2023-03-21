В Томской области за сутки выявили 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Госпитализировали 27 томичей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По оперативным данным за сутки, в Томской области выявили 95 фактов заражения COVID-19. Госпитализировали 27 пациентов, 91 человек выздоровел, сообщили 21 марта на сайте “Стопкоронавирус.рф”.
С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 893 случая инфицирования. Пошли на поправку 162 775 человек. Скончались 988 больных.
За сутки по стране выявили 9 373 заразившихся. Госпитализировали 1 541 пациента, выздоровели 13 345 россиян. 34 человека скончались.
Напомним, объединение трех томских медучреждений позволит увеличить штат врачей.