В Томском политехе проведут дни открытых дверей для школьников и студентов техникумов

В научных лабораториях политеха участники смогут увидеть химические исследования. Фото: Ксения Высотина

В Томском политехническом университете с 31 марта по 2 апреля проведут Дни открытых дверей для школьников 8-11 классов, учащихся техникумов и колледжей. Посетители смогут исследовать ядерный реактор вуза, уточнить правила поступления, построить стратегию подготовки к ЕГЭ, собрать бесконечный светильник, сообщили в пресс-службе ТПУ.

На основной площадке в Международном культурном центре университета до 1 апреля школьникам расскажут о бюджетных местах и познакомят с образовательными программами.

Спикеры проведут серию тренингов по тайм-менеджменту и подготовке к выпускным экзаменам, родителям расскажут о поддержки детей в период выпуска из школы и поступления.

В научных лабораториях политеха участники смогут увидеть химические исследования, научатся изготавливать рубины и сапфиры в микроволновой печи, с помощью VR-технологий попадут на электрическую подстанцию и сконструировать электродвигатель.

В студенческом кампусе проведут экскурсию по комнатам общежития, покажут Научно-техническую библиотеку, медиацентр, Международное культурное сообщество.

Для подготовки к сдаче профильных экзаменов по химии, информатике, математике и физике в Главном корпусе проведут занятия.

На все тренинги и экскурсии открыта онлайн-запись на сайте ТПУ.

Напомним, в Томском государственном университете 24 марта проведут День открытых дверей для абитуриентов.