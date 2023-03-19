В Томском государственном университете 24 марта проведут День открытых дверей для абитуриентов

В ТГУ могут прийти будущие первокурсники с родителями. Фото: Ксения Высотина

24 марта в Томском государственном университете состоится День открытых дверей, сообщили в пресс-службе вуза. В 16:00 в танцевальном зале Центра культуры ТГУ выступит проректор по образовательной деятельности Евгения Лукова, которая расскажет о возможностях в учебном заведении. Далее начальник управления нового набора Евгения Павлова подробно объяснит абитуриентам, как поступить в образовательное учреждение.

В 17:00 начнут работать интерактивные площадки факультетов и студенческих объединений. В 18:00 специалисты проведут лекцию для родителей и ответят на интересующие вопросы.

Зарегистрироваться для посещения университета можно на его официальном сайте.

Напомним, в Томском политехе проходят отборочные этапы Международного инженерного чемпионата CASE-IN.