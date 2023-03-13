"На 1 рубль в Стамбул": житель Томска отправился в путешествие почти без денег

Путешественник надеется, что получит пищу в обмен на чтение стихов. Фото: Алексей Лоскутников / С Пушкиным по Миру

Алексей Лоскутников местный житель Томска. Его история заключается в том, что мужчина решил отправится в путешествие по Стамбулу всего лишь с 1 рублем в кармане. Томич рассказал о своей истории в социальных сетях.

"Еда. Это то, без чего никуда. Мой план - буду много общаться с людьми. К примеру, заходить в столовки, кафехи и предлагать обмен: чтение стиха за пюрешку с котлеткой. Надо же оправдывать название моего путешествия. Верю, что чудо книга с великими стихами не даст мне умереть с голоду", - пишет мужчина.

Путешествие Алексея началось в пятницу, 10 марта. На данный момент томич находится в Кузбассе, а вся его дорога составит 6 500 км.

Мужчина также отметил, что для тех, кто будет не отказывать ему в ночлеге, у него подготовлены подарки. Также Алексей поехал до Турции без еды. Он надеется, что получит пищу в обмен на чтение стихов. Кстати, свое путешествие томич назвал "С Пушкиным по Миру".

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