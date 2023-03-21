В Чаинском районе Томской области откроют два фельдшерско-акушерских пункта

В здании оборудуют врачебный и процедурный кабинеты, комнату для хранения лекарств. Фото: Олег Укладов

В сёлах Сухой Лог и Чемондаевка Чаинского района сотрудники подрядных организаций приступили к строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В модульные объекты инвестировали более 12 млн рублей из федерального и областного бюджета. Средства направили по проекту модернизации первичного звена здравоохранения национальной программы “Здравоохранение”.

Пока местные жители посещают врачей в арендованных помещениях у местной администрации. Летом медики начнут приём в новых условиях. В зданиях, площадью более 70 квадратных метров, оборудуют процедурный кабинет, место для специалиста, комнату для хранения лекарств.

Напомним, объединение трех томских медучреждений позволит увеличить штат врачей.