Ледовую дорогу под Коммунальным мостом в Томске демонтировали

Фото: администрация Томска

В Томске 18 марта демонтировали ледовую дорогу под Коммунальным мостом. Сейчас подрядчик занимается обустройством локальных очистных сооружений, сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, ледовую дорогу протяженностью 160 метров и толщиной один метр под Коммунальным мостом оборудовали в январе 2023 года. Демонтировать дорогу планировалось до 20 марта, чтобы она не стала препятствием для ледохода.

«По информации департамента капитального строительства мэрии Томска, подрядчик ООО «РСТ-Мост», ведущий ремонт Коммунального моста, в субботу, 18 декабря, демонтировал технологическую ледовую дорогу», – говорится в сообщении.

В настоящее время подрядчик приводит в порядок территорию возле моста, также занимается обустройством локальных очистных сооружений, ведёт работы по устройству эксплуатационных обустройств на опорах №4 и 5, устанавливает опалубки и армированием шкафной стенки опоры №9.

Уточняется, что дальнейшие работы на Коммунальном моста по техническим регламентам продолжатся только с наступлением тепла. По графику это намечено на апрель. По данным мэрии, готовность моста оценивается в 55%. На объекте работает 52 человека.