В Томской области 15 апреля стартует голосование по выбору общественных пространств для благоустройства

Благодаря инициативе в регионе ежегодно появляются современные общественные пространства. Фото: Ксения Высотина

В Томской области с 15 апреля по 31 мая проведут ежегодное голосование по благоустройству общественных пространств по проекту “Формирование комфортной городской среды на 2024 год”, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В выборе в рамках национальной программы “Жильё и городская среда” принимают участие 20 муниципалитетов. Любой желающий старше 14 лет может отдать голос за одну из 55 территорий, включая 34 дизайн-проекта ранее выбранных объектов, на платформе za.gorodsreda.ru.

Благодаря инициативе в регионе ежегодно появляются новые общественные пространства, а населённые пункты приобретают современный облик, объяснил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Николай Руппель. По его словам, в каждом муниципалитете необходимо создать приятную среду для работы, жизни и активного отдыха. В 2022 году в голосовании участвовали более 120 тысяч томичей.

Напомним, в селе Октябрьское Томской области в 2023 году отремонтируют больницу.