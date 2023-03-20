В селе Октябрьское Томской области в 2023 году отремонтируют больницу

На капитальный ремонт направят 149,7 млн рублей. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В 2023 году в селе Октябрьское Томского района завершат капитальный ремонт трёхэтажной больницы, площадью в 2 000 квадратных метров, по областному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. Учреждение - филиал Светленской районной больницы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подрядчик на 95% выполнил демонтаж и установил окна. Сотрудники организации на 90% усилили плиты перекрытия, на 70% завершили кровельные работы и заменили системы отопления. На 50% готова кирпичная кладка стен, на 30% - штукатурка. В здании меняют сантехнику, коммуникации, вентиляцию, полы и двери.

На первом этаже стационара разместят кабинеты педиатра и других узких специалистов, лабораторию и рентген-кабинет. На втором этаже разместят отделение сестринского ухода для взрослых, на третьем - кабинеты физиотерапии и детское отделение.

Из регионального и федерального бюджета на капитальный ремонт направят 149,7 млн рублей.

Напомним, детскую поликлинику в Асине построили на 85 процентов.