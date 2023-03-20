За сутки в Томской области выявили 91 случай заражения коронавирусной инфекцией

За сутки госпитализировали пять пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оперативным данным за сутки, в Томской области выявили 91 случай заражения COVID-19. Госпитализировали пять пациентов, выздоровели 103. Один человек скончался, сообщили 20 марта на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 798 фактов инфицирования. Пошли на поправку 162 684 человек. Скончались 988 больных.

За сутки по стране выявили 10 310 заразившихся. Госпитализировали 610 пациентов, выздоровели 8 593 россиян. Умер 31 россиянин.

Напомним, в Томской области усилят профилактику инфекционных и вирусных заболеваний.