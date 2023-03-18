Детская поликлиника в Асино построена на 85 процентов

Новая поликлиника появится в Асино благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Фото: департамент здравоохранения Томской области

В городе Асино продолжают возводить детскую поликлинику в рамках национального проекта «Здравоохранение». По состоянию на середину марта 2023 года строительные работы выполнены на 85%. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

«Специалисты подрядной организации ООО «Стройдоммонтаж» ведут внутренние отделочные и пусконаладочные работы на объекте», - уточняется в сообщении.

Фото: департамент здравоохранения Томской области

Юных жителей Асина будут принимать в трехэтажном здании общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Специальный надземный переход объединит новую постройку с уже существующей поликлиникой. Пациентам будет удобно перемещаться между разными отделениями: лечебно-профилактическим, диагностическим, стоматологическим, инфекционным. На территории поликлиники предусмотрен дневной стационар, вспомогательные и технические блоки.

Фото: департамент здравоохранения Томской области

«Возведение долгожданного объекта стартовало в июне 2021 года. Современная инфраструктура оказания медицинской помощи обеспечит комфорт пациентам и врачам», - добавили в пресс-службе.

Отметим, что для оснащения нового медицинского учреждения современным оборудованием выделили 94 миллиона рублей.

Читайте также "Самая тяжелая болезнь за мою жизнь": томичка рассказала о том, как переболела корью