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НовостиОбщество20 марта 2023 8:56

На разработку ПСД по реконструкции скважины на Белом озере в Томске потратят 400 тысяч рублей

Мэрия Томска объявила аукцион на разработку ПСД по реконструкции скважины на Белом озере
Алёна Мищенко
В Томске реконструируют скважину, питающую Белое озеро.

В Томске реконструируют скважину, питающую Белое озеро.

Фото: Алёна Мищенко

Мэрия Томска объявила аукцион на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водозаборной скважины, которая подпитывает Белое озеро, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно документации, начальная стоимость контракта составит 400 тысяч рублей. Все работы необходимо выполнить до конца мая 2023 года. Заявки на аукцион принимаются до 9 утра 22 марта.

«Основная проблема на сегодняшний день – это обмеление водоема. Существующая скважина дает 5 кубометров воды в час, а для полноценной подпитки озера необходима мощность 10 кубометров. Таких показателей можно добиться при реконструкции скважины», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее озеро питали родники. Однако после последнего исследования гидрологов водоем официально был признан искусственным, и его подпитка осуществляется за счет скважины.