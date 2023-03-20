На разработку ПСД по реконструкции скважины на Белом озере в Томске потратят 400 тысяч рублей

В Томске реконструируют скважину, питающую Белое озеро. Фото: Алёна Мищенко

Мэрия Томска объявила аукцион на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водозаборной скважины, которая подпитывает Белое озеро, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно документации, начальная стоимость контракта составит 400 тысяч рублей. Все работы необходимо выполнить до конца мая 2023 года. Заявки на аукцион принимаются до 9 утра 22 марта.

«Основная проблема на сегодняшний день – это обмеление водоема. Существующая скважина дает 5 кубометров воды в час, а для полноценной подпитки озера необходима мощность 10 кубометров. Таких показателей можно добиться при реконструкции скважины», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее озеро питали родники. Однако после последнего исследования гидрологов водоем официально был признан искусственным, и его подпитка осуществляется за счет скважины.