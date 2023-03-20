Почти три тысячи томских семей ожидают расселения из аварийных домов

650 семей в 2023 году покинут опасные жилые помещения. Фото: Ксения Высотина

В Томске признали аварийными 789 домов по состоянию на 17 марта 2023 года. Здания включают более семи тысяч жилых помещений.

2 880 семей ждут очереди на расселение, 650 из них в 2023-м отпразднуют новоселье.

В квартиры люди въедут в “соответствии с датой признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, исходя из утверждённого объёма финансирования”, сообщили в мэрии на запрос “АиФ-Томск”.

Напомним, после публикаций в СМИ Следком Томской области проверит аварийный дом на Лермонтова.