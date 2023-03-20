Экзотического йеменского хамелеона продают за 25 тысяч рублей в Томске

Фото: Avito

В Томске продают семимесячного йеменского хамелеона за 25 тысяч рублей. Пресмыкающееся - мужского пола, ручной, общительный. Вместе с ним отдают террариум с полным наполнением - ветками, термометром, стенами лампами. Как сообщил владелец на сайте Avito, всё в идеальном состоянии, приобретали три месяца назад.

По словам продавца, ухаживать за хамелеоном не сложно. Один раз в неделю или две важно менять подстилку, следить за остатками пищи и регулярно убирать их.

"Питомец ест сверчков, червей, зоофобусов. Покупателю я расскажу, где именно приобретать пищу для", - объяснил владелец ящера "АиФ Томск".

Террариум смогут поднять и переместить два человека. Домик для хамелеона легко перевести в другую квартиру.

Напомним, в Томске на прилавках магазинов появились товары к Пасхе.