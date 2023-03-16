В Томске на прилавках магазинов появились товары к Пасхе

Товары к пасхе. Фото: Белоусова Елена

В Томске на полках магазинов начали появляться товары к Пасхе за месяц до праздника. Горожане могут встретить краску для яиц, наборы для выпечки и украшения, передает издание «МК в Томске».

В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля. Главные символы праздника –куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

В основном в томских супермаркетах продаются товары, связанные с украшением и оформлением яиц и куличей. Также можно купить бумажные формы для куличей, глазури, посыпки, термоэтикетки, наклейки, красители для яиц.

По мнению маркетолога Марии, работающей в сети супермаркетов Томска, раннюю продажу пасхальных товаров можно сравнить с новогодними украшениями.

«Пасхальный ассортимент выкладывается на полки с каждым годом чуточку раньше, чем в прошлом сезоне. Точно так же происходит и с новогодними товарами», – отметила маркетолог.

Каждый год дата празднования Пасхи меняется, именно поэтому относится к «скользящим» праздникам. Согласно опросу ВЦИОМ, этот христианский праздник входит в тройку самых популярных праздников в России.