Томичам в прямом эфире расскажут о профилактике инфекционных заболеваний

Томичам объяснят, какие инфекции наиболее опасны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 марта в 13:00 для томичей проведут прямой эфир “Профилактика инфекционных заболеваний”.

Главным спикером выступит главный внештатный врач-инфекционист Департамента здравоохранения Томской области Юлия Ермолаева, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства “Область здоровья”. Запись начнётся в социальных сетях департамента.

Специалист расскажет об инфекционных недугах, разделит их на категории и выявит наиболее опасные. Медик научит отличать бактерии от вирусов и подскажет, в какой ситуации стоит начинать принимать антибиотики, а когда от препаратов лучше отказаться. Юлия Ермолаева ответит на вопросы о безопасности выезда в другие страны во время распространения ОРВИ.

Напомним, в Томской области за сутки зафиксировали 101 случай заражения коронавирусной инфекцией.