В Томской области за сутки зафиксировали 101 случай заражения коронавирусной инфекцией

За сутки в России госпитализировали 785 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оперативным данным за сутки, в Томской области выявили 101 случай заражения COVID-19. Госпитализировали 10 пациентов, выздоровели 126, сообщили 19 марта на сайте “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 707 фактов инфицирования. Пошли на поправку 162 581 человек. Скончались 987 больных.

За сутки по стране выявили 12 333 заразившихся. Госпитализировали 785 пациентов, выздоровели 9 815 россиян. Умерли 33 человека.

Напомним, учёные создали тест для выявления любого вируса в организме за две минуты.