В Томском политехе проходят отборочные этапы Международного инженерного чемпионата CASE-IN

Студенты представляют решения глобальных задач на чемпионате. Фото: Пресс-служба ТПУ

В Томском политехническом университете 17 марта стартовали отборочные этапы Студенческой лиги XI Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Он входит в платформу “Россия - страна возможностей”. Решение исследований представили около 40 студенческих команд, сообщили в пресс-службе вуза.

Как объяснила заместитель губернатора региона по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, молодые специалисты должны обладать не только теоретическими, но и практическими знаниями. Им важно уметь предложить и презентовать решения, преодолеть барьеры. Томские студенты показывают положительные результаты в направлениях “Электроэнергетика” и “Нефтехимия”.

“Томск является лучшим в России центром подготовки кадров. Очень важно, что темой чемпионата выбрали технологическое лидерство. Надеюсь, это поставит задачу перед Большим университетом Томска по развитию не отдельных, монотематических кейсов, а межотраслевых и межведомственных задач. Формирующиеся сейчас вызовы являются глобальными и комплексными”, — рассказала Людмила Огородова.

Для участия в отборочных этапах подали заявки 40 команд из Томского политеха, ОмГТУ, ТюмГУ и ТИУ. Учащиеся предложили кейсы по решению задач в “Электроэнергетике”, “Теплоэнергетике”, “Нефтегазовом деле” и “Геологоразведке”. Анализы разрабатывали предприятия “АЛРОСА”, “Якутская топливно-энергетическая компания”, “Газпром энергохолдинг”, “Системный оператор Единой энергетической системы”.

Ректор ТПУ Дмитрий Седнев подчеркнул, что значимость конкурса ежегодно усиливается. Представленные темы показывают перспективу будущего.

“Это и энергетический суверенитет, и новые технологии, и многие другие вещи, которые помогут ответить на глобальные вызовы. Также важно понимать, что наступило время инженерных команд. Работа в разных коллективах позволит развить адаптивность и чётко выполнять поставленные задачи”, - объяснил он.

Лучшие команды получат путёвки в отраслевой полуфинал чемпионата. Победителей определят с 30 мая по 1 июня 2023 года.

Напомним, в ТУСУР для томских и сибирских студентов проводят “Марафон цифровых кафедр”.