В Томске на уборку дорог от снега направили 60 единиц спецтехники

Мини-трактором запланировали убрать снег на нескольких улицах. Фото: Ксения Высотина

19 марта компания “Томск САХ” задействовала в уборке дорог от снега 60 единиц техники. В том числе 16 машин плужно-щёточного оборудования для разметания проезжей части, шесть пескоразбрасывателей для противогололёдной обработки и десять колёсных и мини-тракторов для уборки тротуаров, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В течение дня сотрудники уберут и вывезут сугробы с территорий по улицам Елизаровых (от Южной до Кирова), Красноармейской (от Усова до Нахимова и далее по Елизаровых), на площади Ленина, по Советской (от Фрунзе до Карташова), по Герцена (от Кузнецова до Ленина).

Механизированные звенья вскроют тротуары на всю ширину с подходами к остановкам и тропинкам по проспекту Ленина от переулка 1905 года до улицы Сакко и в районе Дальне-Ключевской.

Мини-трактором запланировали убрать снег по улицам Учебной, Вершинина, Усова (от Красноармейской до проспекта Ленина). На участках по проспекту Кирова, улицам Герцена, Карташова (от Вершинина до проспекта Комсомольского), на переулках Кооперативном, Совпартшкольном, 1905 года и других. В первую очередь очистят тротуары с высокой пешеходной проходимостью.

Напомним, до конца марта томские улицы необходимо очистить от незаконных реклам и рисунков вандалов.