До конца марта томские улицы необходимо очистить от незаконных реклам и рисунков вандалов

Комиссия выявила недочёты во дворах домов. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Главы томских районных администраций, специалисты профильных департаментов, сотрудники управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и активисты постоянно проводят мониторинг зимней уборки и выявляют недостатки по уборке и зимнему содержанию улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Ленинском районе по улице Говорова, 58 работникам управляющих компаний поручили устранить надписи на фасаде. По Интернационалистов, 5а необходимо в кратчайшие сроки очистить от наледи кровлю. Здесь же важно устранить надписи, оставленные вандалами на информационном щите комплекса ГТО, не повредив поверхность. Работники и волонтёры по маршруту обхода обнаружили незаконно расклеенные рекламы, в ближайшее время их нужно ликвидировать.

Жители дома по улице Кулагина, 5 в Советском районе пожаловались по протекающую кровлю. До конца марта районная администрация и управляющая компания обязаны уточнить сроки ремонта. Со стен зданий на Кулагина, 11/1, 13 и 19/4 распорядились убрать объявления в течение двух недель.

В Кировском районе сотрудники администрации выявили и взяли на контроль замечания по очистке тротуара и посыпке его песчано-солевой смесью. Необходимо убрать снег с земли и устранить надписи с фасадов многоквартирных домов. Все недочёты важно ликвидировать до конца марта.

Напомним, в томской мэрии проиграли суд по строительству трехэтажных домов у Красной соборной мечети.