Учёные создали тест для выявления любого вируса в организме за две минуты

В модернизированной технологии нейросеть обучают на существующей базе данных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Учёные научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева создали новый способ обнаружения и определения вируса в организме для всех патогенов. За две минуты спектрометр генерирует данные образца, а компьютерная программа анализирует наличие возбудителя инфекции. Тип определяют по базе данных вирусов, открытых ранее специалистами. Исследования обнаружили несколько возбудителей гриппа, аденовирус и коронавирусную инфекцию, сообщили “Известия”.

Как объяснил руководитель проекта, ведущий научный сотрудник лаборатории оптоэлектронного обеспечения киберфизических систем ИТМО Владимир Виткин, методика контролирует распространение новых вспышек заболеваемости.

“Прибор можно поставить при входе в помещение с большим скоплением людей (вокзалы, торговые центры, аэропорты). Посетитель сдаст мазок из носоглотки или образец слюны, а через три минуты получит результат", — заявил Владимир Вяткин.

Недостаток действующей ПЦР-диагностики в длительном времени определения агента и в том, что тестирование устанавливает только один патоген. Экспресс-скрининг часто может выдавать ложные результаты. В модернизированной технологии нейросеть обучают на базе данных, позже искусственный интеллект анализирует результаты измерений. Эксперты работают над расширением базы данных инфекций, для определения вида патогена и его штамма.

Напомним, на прошлой неделе в Томске зарегистрировали 7 564 случая заражения ОРВИ.