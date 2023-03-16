Для начинающих предпринимателей Томской области увеличили сумму субсидий до 700 тысяч рублей

Томичи развивают сферы бизнеса в разных направлениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте по развитию инновационной и предпринимательской деятельности и муниципальных образованиях поддержали более 75 проектов томских бизнесменов в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Субсидии для начинающих собственное дело выделили из областного бюджета. Их размер превысил 35 млн рублей. Малый бизнес запускает производство лёгкого инструмента, тары, мебели, сельхозпродукции. Предприниматели получили возможность развития в медицинских, косметологических и бытовых услугах, дополнительном образовании, творчестве, развлечениях, спорте, общественном питании. Появились направления в IT-сфере, добыче рыбы.

Для усиления поддержки в регионе в 2023 году увеличили максимальную сумму субсидий для бизнеса на старте. Сумма достигла 500-700 тысяч рублей.

Напомним, бюджет Томска в 2023 году увеличили на 2,3 млрд рублей.