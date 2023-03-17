В ТУСУР для томских и сибирских студентов проводят “Марафон цифровых кафедр”

В рамках мероприятия представители вуза и студенты рассказывают об образовательных программах и привлечении абитуриентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 17 марта в 14:00 стартует “Марафон цифровых кафедр”. В нём примут участие 14 вузов Сибирского федерального округа из программы национального проекта “Цифровые кафедры”, сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

На площадке ТУСУР встретятся преподаватели, студенты и руководители Алтайского госуниверситета, Забайкальского, Кемеровского, ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТГАСУ, СФУ, НГУ, НГТУ, Университета Решетнёва, ОмГТУ, ИРНИТУ. В проекте примут участие ректор ТУСУР Виктор Рулевский, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Томск - третий город, в котором проводят “Марафон цифровых кафедр”. В рамках мероприятия представители вуза и студенты рассказывают об образовательных программах и привлечении абитуриентов. С 13 по 31 марта встречи пройдут не только в Томске, но и в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Онлайн-трансляцию может посмотреть любой желающий.

В рамках программы “Приоритет 2030” в ТУСУРе создали IT-академию. На программах обучается 551 студент из разных факультетов по направлениям “Python-разработчик”, “DevOps-инженер”, “Искусственный интеллект. Алгоритмы Машинного Обучения”, “DevOps-инженер”, “Тестирование программного обеспечения”. Занятия ведут специалисты-практики уровня senior и middle, преподаватели вуза. Партнёры - ведущие отечественные IT-компании. Ученикам доступны стажировки.

В апреле откроют образовательное пространство с видеостудией для проектной работы и неформального общения. Организаторы марафона - Университет Иннополис при поддержке Минцифры РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, национального проекта «Цифровая экономика» и «Социоцентра».

Напомним, научно-технологические проекты ТГУ и СибГМУ поддержал губернатор Томской области Мазур.