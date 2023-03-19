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НовостиОбщество19 марта 2023 6:31

За шесть дней в Томской области эвакуировали 85 автомобилей на нарушения правил дорожного движения

Несколько фигурантов сели за руль в состоянии алкогольного опьянения
Дарья Черникова
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с 10 по 16 марта за нарушения Правил дорожного движения эвакуировали 85 транспортных средств, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

На 36 фигурантов составили административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки. Из них 23 водителя припарковали машины на стоянке для инвалидов.

45 автомобилистов задержали за управление транспортными средствами с признаками опьянения, семеро шофёров из списка уже лишали прав за подобное нарушение. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела за управление в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Напомним, видеокамеры зафиксировали 9143 нарушения ПДД в Томской области за неделю.