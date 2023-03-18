Видеокамеры зафиксировали 9143 нарушения ПДД в Томской области за неделю

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За прошедшую неделю в регионе дорожные камеры зафиксировали 9 143 нарушения ПДД. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

В ГИБДД отметили, что в большинстве выявленных случаев нарушения правил водители превысили скорость движения.

«Основная цель использования приборов видеофиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма», - подчеркивают в пресс-службе УМВД.

Чтобы оперативно получать информацию о штрафах, сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru. На этом сервисе можно оплачивать штрафы с распечаткой квитанции, а также получить различные услуги в электронном виде.

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