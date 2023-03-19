“Угрожали обвинить в краже”: в одном из шоурумов томичке отказались выплачивать заработную плату после увольнения

Девушке не выплатили деньги за четыре отработанные смены. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Томичка пожаловалась на удержание заработной платы при увольнении в одном из городских шоурумов. По словам бывшей сотрудницы, 16 марта марта она сообщила об уходе с должности и объяснила, что готова трудиться, пока руководители не отыщут нового продавца. Девушке велели провести инвентаризацию и вернуть ключи. В тот же день она приехала в торговую точку, но ей объяснили, что финансового директора не стоит ждать, проверки наличия имущества не будет. Как уточнила экс-сотрудница в группе “Чёрный список Томска” “ВКонтакте”, эту должность занимает мать несовершеннолетней владелицы. Тогда девушка попрощалась с руководительницей и отправилась домой.

Спустя час она задала в мессенджере вопрос об оплате четырёх отработанных смен. Ответа от бывшей начальницы не последовало. На следующий день томичка позвонила финансовому директору. Ей резко ответили, что деньги не переведут из-за “недостойного увольнения”.

“Когда я спросила о значении этого выражения, мне ответили - недостойным является то, что меня не устроили условия труда, я решила не оставаться для дальнейших перспектив. На попытки выяснить, почему отказываются выплачивать средства, мне ответили - отсутствие зарплаты - это "штраф" за то, что я сказала про увольнение в рабочий день. Но на самом деле это был мой выходной(доказательства имеются в переписках). Тогда на месте находилась владелица”, - рассказала девушка в соцсети.

Позже ей начали угрожать ложным обвинением в краже, кричали по телефону. Когда бывшая работница объяснила, что предаст вопиющую несправедливость огласке, над ней только поиронизировали и поблагодарили за рекламу. После этого владелица и её мать заблокировали томичку со всех социальных сетях.

Напомним, томская пенсионерка пострадала от мошенников на 100 тысяч рублей.