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НовостиОбщество19 марта 2023 5:16

Томская пенсионерка пострадала от мошенников на 100 тысяч рублей

Звонивший аферист представился сотрудником полиции и потребовал деньги
Дарья Черникова
Женщине позвонили на городской телефон и потребовали деньги.

Женщине позвонили на городской телефон и потребовали деньги.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К полицейским Кировского района Томска с заявлением о хищении денежных средств обратилась 78-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По словам женщины, ей на стационарный телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Как рассказал лже-полицейский, дочь пенсионерки якобы стала виновницей ДТП. В результате аварии пострадал человек. У пожилой томички потребовали 100 тысяч рублей “для решения вопроса”. Испуганная женщина передала деньги курьеру, прибывшему за необходимой суммой.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские напоминают об аферистах. При подозрительном звонке необходимо положить трубку и связаться с родственником.

Ранее жительница Томска потеряла 25 тысяч рублей при попытке купить шубу по интернету.