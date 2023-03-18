Жительница Томска потеряла 25 тысяч рублей при попытке купить шубу по интернету

Аферистка обокрала томичку при помощи интернета Фото: Дмитрий Ахмадуллин

30-летняя жительница Томска сообщила полицейским о том, что у нее похитили деньги при попытке купить шубу по интернету. Поиском мошенника занялся отдел по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. Полицейским удалось установить подозреваемую – 32-летнюю ранее не судимую жительницу города Лермонтов Ставропольского края.

Подозреваемая призналась в том, что сначала она продавала шубы в одной из социальных сетей. Когда всю одежду раскупили, женщина решила, что сможет обогатиться и из без товара. Получив по интернету 25 000 рублей от томички, она не отправила ей шубу, а деньги потратила по своему усмотрению.

Следователи ОМВД России по Ленинскому району города Томск возбудили уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации – «Мошенничество».

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