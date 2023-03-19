Кратковременное похолодание до -20 градусов ожидается в Томске

Резке морозы после плюсовой температуры накроют регион. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В ближайшие несколько дней в Томске ожидается похолодание после оттепели. По данным регионального гидрометцентра, в воскресенье, 19 марта минимальная температура воздуха составит -19 градусов. На небе - облачно, небольшие осадки, подует северо-западный ветер со скорость 2-6 метров в секунду.

В понедельник, 20 марта столбик термометра в Томске покажет -7.., -13 градусов. По региону похолодает до -20. Облачно, небольшой снег, южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

Во вторник, 21 марта максимально низкая температура воздуха в городе ожидается до -15 градусов, по области до -20. Облачно, небольшой снег, подует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду.

В среду, 22 марта синоптики прогнозируют до -11 градусов. На небе - облачно с прояснениями, без осадков, южный ветер до 4 метров в секунду. К четвергу ожидается потепление, днём воздух прогреется до +5 градусов.

Напомним, производственники рассказали о подготовке к паводку.