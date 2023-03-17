Производственники рассказали о подготовке к паводку

Март - ответственный месяц для компаний отрасли трубопроводного транспорта нефти. Чтобы встретить время паводков подготовленными, специалисты компании «Транснефть - Западная Сибирь» уже проводят целый комплекс превентивных мероприятий.

- Подготовку традиционно начали в марте. В полном объеме работы развернуты в шести регионах Западной Сибири. Особое внимание планируем уделить проверке основного и вспомогательного оборудования на линейной части магистральных трубопроводов и на нефтеперекачивающих станциях, - рассказывает заместитель генерального директора по эксплуатации компании Виталий Алёшин. -

Если говорить языком цифр, то до конца первого весеннего месяца сотрудникам нефтетранспортной компании предстоит выполнить масштабные задачи. Для выявления возможной негерметичности оборудования будет проведено техобслуживание колодцев вантузов, колодцев контрольно-измерительных приборов общим количеством более 1,9 тысячи штук. На линейной части запланировано проверить на полное открытие и закрытие 1638 единиц запорной арматуры как в ручном, так и в дистанционном режимах. На подводных переходах - проконтролировать работоспособность более 70-ти систем линейной телемеханики. Участки магистральных трубопроводов, кабельных линий, опор вдольтрассовых линий электропередач, подверженных размыву паводковыми водами, обследуются и при необходимости будут дополнительно укреплены.

На перекачивающих станциях ведется подготовка резервуаров, отмостки ёмкостей очищаются от снега, выполняется ревизия сифонных кранов и дыхательной арматуры, проверяется работоспособность автоматических систем пожаротушения. Такие работы будут выполнены на 86 резервуарах для нефти и нефтепродуктов. На особом контроле - сезонное обслуживание узлов запорной арматуры технологических трубопроводов станций, приемо-сдаточных пунктов. Всего на станциях будут проверены более 2,3 тысячи задвижек.

- Сейчас в филиалах действуют 35 специализированных подразделений по ликвидации возможных нештатных ситуаций. Все они полностью укомплектованы аварийной техникой и техническими средствами, нефтесборным оборудованием, плавсредствами, боновыми заграждениями. Блокпосты на сибирских реках находятся в особой зоне контроля.