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НовостиОбщество19 марта 2023 3:15

Томички пожаловались Путину на закрытие тюменского сетевязального завода

Материал, производящийся на заводе, используют для плетения маскировочных сетей
Дарья Черникова
Волонтёры изготавливают маскировочные сети из материалов тюменского завода.

Волонтёры изготавливают маскировочные сети из материалов тюменского завода.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительницы Томска выступили против закрытия тюменского сетевязального завода “ТюменьСетиСнасть”. Женщины пожаловались президенту России Владимиру Путину и написали ему открытое письмо.

Как объяснили активистки, для плетения маскировочных сетей они используют капроновые сети-дели. В стране ощущается серьёзный дефицит материала. Товар производят в Тюмени, Астрахани и Касимове. На завод в первом городе попадает под программу реновации.

“Для производства сетей мы нуждаемся в капроновых сетях-делях с хорошей прочностью и по качеству выше китайских, служащих один раз. На ряде заводов записывают в очередь на два месяца вперёд. Недавно мы узнали из СМИ, что сетевязальный завод „Тюменьсетиснасти“ в Тюмени закрывают в связи с программой „реновации“. Это вызвало волну возмущения у всего сообщества”, — объяснили “Нашему городу” томские волонтёры.

По их словам, комплексное развитие территорий на значимом объекте идёт вразрез с интересами страны. Они просят сохранить производство или отсрочить закрытие завода. Письма активистки направили президенту России и готовят обращения в администрацию Тюменской области, департамент имущественных отношений и в Совет при Президенте по вопросам СВО.

Напомним, на модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области из федерального бюджета выделят более 770 млн рублей.