Томички пожаловались Путину на закрытие тюменского сетевязального завода

Волонтёры изготавливают маскировочные сети из материалов тюменского завода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительницы Томска выступили против закрытия тюменского сетевязального завода “ТюменьСетиСнасть”. Женщины пожаловались президенту России Владимиру Путину и написали ему открытое письмо.

Как объяснили активистки, для плетения маскировочных сетей они используют капроновые сети-дели. В стране ощущается серьёзный дефицит материала. Товар производят в Тюмени, Астрахани и Касимове. На завод в первом городе попадает под программу реновации.

“Для производства сетей мы нуждаемся в капроновых сетях-делях с хорошей прочностью и по качеству выше китайских, служащих один раз. На ряде заводов записывают в очередь на два месяца вперёд. Недавно мы узнали из СМИ, что сетевязальный завод „Тюменьсетиснасти“ в Тюмени закрывают в связи с программой „реновации“. Это вызвало волну возмущения у всего сообщества”, — объяснили “Нашему городу” томские волонтёры.

По их словам, комплексное развитие территорий на значимом объекте идёт вразрез с интересами страны. Они просят сохранить производство или отсрочить закрытие завода. Письма активистки направили президенту России и готовят обращения в администрацию Тюменской области, департамент имущественных отношений и в Совет при Президенте по вопросам СВО.

Напомним, на модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области из федерального бюджета выделят более 770 млн рублей.