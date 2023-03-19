На модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области из федерального бюджета выделят более 770 млн рублей

В 2023 году начнут модернизацию 36 зданий. Фото: Даниил ОПАРИН

Программу модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области одобрила правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из федерального бюджета 771,6 млн рублей направят на модернизацию 68 объектов с с софинансированием из региональных средств. Общий объём материального обеспечения составит 1,258 млрд рублей.

В 2023 году начнут реорганизацию 36 зданий. На работу перечислят 250,9 млн рублей, из них - 178,1 млн рублей - из федерального.

Одобрили 70 программ модернизации коммунальной инфраструктуры на сумму 142,2 млрд рублей, доля бюджета страны - 87,5 млрд рублей.

Напомним, детскую поликлинику в Асино построили на 85%.