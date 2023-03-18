Психотерапевт дала советы томичам, как нормализовать сон весной

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Практикующий психотерапевт Наталья Зайцева рассказала нашему коллеге, журналисту «МК в Томске», о том, что весной от бессонницы страдает большее количество пациентов. Это связано со стрессом из-за смены холодного сезона на теплый. Врач также уточнила, какие специалисты могут помочь томичам нормализовать сон.

«Весной происходит перестройка в работе всего организма, в том числе и мозга, а это влияет на обострение невротических и психических состояний. Эти процессы и приводят к нарушению режима сна. Когда человек, страдающий бессонницей, приходит к врачу, тот, прежде всего, должен обнаружить причину болезни. Первоначально пациент направляется на встречу с неврологом, он исключает возможность психических недугов, вызывающих бессонницу», - рассказывает Зайцева.

Врач отмечает, что пациента могут направить на магнитно-резонансную томографию, чтобы исключить новообразования и воспаления. Кроме того, узкий специалист – сомнолог – может выявить у страдающего бессонницей нарколепсию или другое серьезное заболевание.

По словам врача, у людей разных возрастных категорий - свои особенности расстройства. Дошкольники нередко страдают лунатизмом, неконтролируемым мочеиспусканием во время сна, кошмарными сновидениями. У взрослых бессонница часто вызвана эмоциональным, психическим состоянием или хроническими болезнями.

Зайцева порекомендовала обращаться к медикам в тех случаях, когда бессонница длится больше недели.

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