"Самая тяжелая болезнь за мою жизнь": томичка рассказала о том, как переболела корью

Женщина рассказала, как не сразу поняла, что у нее корь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале марта стало известно, что в Томскую область спустя несколько лет вернулось страшно-заразное заболевание корь. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 19 очагов инфекции и 13 заболевших. "КП-Томск" уже рассказывала о симптомах и опасности кори, но сегодня с журналистом пообщалась томичка, которая еще в 2011 году переболела этой заразной инфекцией.

Началось все с температуры под 40

43-летняя Елена вспоминает это время с большим страхом. По словам томички, это была самая страшная болезнь, которой она болела за всю свою жизнь.

"Это было лето 2011 года. Отчетливо помню, что была жаркая погода и я была на работе. Мне резко стало жарко и я поняла, что скорее всего просто перегрелась. Но дома вечером мне не становилось лучше", - рассказала женщина.

Когда Елена вернулась домой, она продолжала чувствовать недомогание. Женщина померила температуру и когда увидела отметку 39,5 сразу вызвала скорую. Пока женщина ждала врачей, она чувствовала, что ей становится только хуже.

"Врачи приехали, когда уже была температура под 40. Я помню, что мне даже разговаривать было тяжело, я просто лежала овощем и они меня осматривали", - добавляет томичка.

Женщине поставили укол и прописали лекарства с постельным режимом. Тогда никто и не догадывался, что у томички корь, потому что не было характерных высыпаний.

Стоит отметить, что сыпь не сразу появляется, когда человек болен корью.

"Сыпь появляется на 3-5 день от начала, а человек заразен уже с момента появления первых симптомов и успевает заразить много людей. Высыпает сначала на лице, затем элементы распространяются на туловище и верхние конечности, к третьему дню сыпь переходит на ноги. Вот эта этапность — один из характерных симптомов кори", - ранее рассказывал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

На 4 день появилась сыпь

На протяжении четырех дней Елена думала, что просто невовремя поймала какой-то грипп. Однако спустя время женщина проснулась с сыпью на лице.

"Утром умываться пошла и увидела на себе странные пятнышки. Вообще в голову не пришло, что это сыпь кори, подумала, что просто реакция организма на долгую температуру", - рассказывает томичка.

И только муж Елены, который сталкивался с корью еще в 90-х годах понял, что это за пятна.

"Температура держалась у нее все 4 дня, в один момент она вообще не просыпалась и спала ровно двое суток. Ну а когда я увидел сыпь, то сразу понял, что это корь", - рассказал муж женщины.

В детстве томичка не была привита от кори, так как ее родители тогда не посчитали нужным это сделать. А вот муж Елены переболел инфекцией, а позже и был привит, поэтому болезнь не передалась ему.

После кори начались осложнения

В общей сложности около месяца Елена восстанавливалась после инфекции. Женщина вылечилась, сыпь и температура спали, но позже начались осложнения.

"У меня начались проблемы с сердцем. Нарушение ритма, постоянные тахикардии и давление. Раньше я не наблюдала это за собой, но после кори до сих пор идут отголоски осложнений", - рассказывает томичка.

Данные симптомы Елена наблюдала у себя еще в 2011 году. Сейчас врачи отмечают, что корь старая инфекция, и проявляется она так же, как и 20-30 лет назад. Более заразной она не стала. Всё зависит только от того, прививался человек или нет, остальное не имеет значения.

Как правило, если люди не привитые и не болевшие корью, шанс заразиться очень высокий (более 90%). Также специалист уточняет, что в огромной зоне риска находятся люди которые иммунологически тяжелые больные, имеют онкозаболевания или ВИЧ.

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