Юной жительнице Томской области требуется помощь в доставке редкого лекарства из Москвы

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Мэр Стрежевого Валерий Дениченко поделился в своем Telegram-канале обращением от жителя Томской области Степана Банникова. Мужчина просит помочь срочно доставить из Москвы лекарство для девочки.

«Земляки! Срочно нужна ваша помощь. У маленькой девочки закончилось редкое дорогое лекарство. Мы его купили. Доставить нужно до вечера понедельника. Почтой не успеваем, круг знакомых в ближайшее время из Москвы не возвращается. Может, кто-то летит из столицы домой, или хотя бы в Вартовск и захватит маленькую коробку, влезающую в карман?», - сказано в сообщении.

В обращении уточнили, что лекарства для юной жительницы региона передадут отбывающим в Томск, подъехав по нужному адресу или в аэропорт. Того, кто может помочь доставить необходимый препарат, просят позвонить по телефону +7 913 815 0462.

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